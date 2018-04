Manu Carreño: desde Messi no se veía nada igual

La exhibición de Mohamed Salah en Anfield frente a la Roma no ha pasado desapercibida, y menos en El Larguero donde Michael Robinson sigue los partidos del Liverpool con especial atención. Manu Carreño le preguntó sobre Salah y su capacidad para desenredar los partidos con una forma de atacar a los defensas rivales de una forma muy particular.

"Hay dos nombres propios, igual es una barbaridad, pero para mí es lo más parecido a Messi en un terreno de juego", valoraba Manu Carreño, que junto a Robinson recordaba su fallida época en el Chelsea, donde Jose Mourinho no pudo sacar de él todo su verdadero potencial.

Robinson elevaba su capacidad para jugar por el hecho de que a Salah "no se le ve venir, es muy difícil de defender". El otro nombre al que apuntaba Manu Carreño era el de Jürgen Klopp, "un entrenador que sabe a lo que juega", aunque entre los dos intentaron descubrir las diferencias entre su Borussia y su Liverpool.

"Me recuerda a Keegan"

"Todavía sigue siendo un futbolista muy joven... vestido de rojo me recuerda mucho a Kevin Keegan, es muy difícil de marcar, no lo ves venir... ¿le aprietas? igual te gana el espacio ¿Le aguanto? Igual me encara...", dijo.

Michael Robinson comentó que la Roma hubo un momento en el que no pudo mantener el ritmo del Liverpool y que al final ni el propio conjunto británico pudo mantenerlo y de ahí llegaron los dos goles romanos, algo que que dejó el cuerpo "algo raro" al comentarista de la SER.