La foto del Real Madrid que no habíamos visto hasta ahora

Después de que el Real Madrid cerrase el partido de ida con un 1-2 ante el Bayern, los expertos de El Larguero analizaron el partido de los de Zidane y la alineación que planteó el francés -sin Bale como titular y con Cristiano solo arriba-.

Antonio Romero: "Zidane ha vuelto a desmotrar que es lo mejor que le ha pasado al Real Madrid en las últimas temporadas de largo. Es un entrenador grande de partidos grandes. Sus dos decisiones fundamentales ha sido atreverse con Benzema y poner a Lucas Vázquez de lateral".

Jesús Gallego: "Hay que valorar lo que ha hecho Zidane: Benzema y Bale en el banquillo. Esa foto no la habíamos visto. En febrero le dijeron que no estaban jugando los que tenían que jugar, y ha cambiado. Y luego me ha sorprendido lo poco que ha tenido la pelota. Dicho lo cual, no me parece que el Bayern haya estado muy lejos. Ribéry ha estado muy bien pero no he visto a Lewandowski. Con el poco fútbol del Madrid, le ha bastado para ganar".

Rafa Alkorta: "Primero, sobre Zidane: ha ido aprovechando los caminos que le han dado sus jugadores. Por momentos, por forma, de todo. Ahora, de la BBC hay que olvidarse. Bale y Benzema tienen que entender que ya no son titularísimos y si son buenos jugadores tendrán que entenderlo".

Julio Pulido: "Hemos asistido a la diferencia entre un equipo bueno y uno muy bueno. El muy bueno es el que gana sin su mejor jugador, Cristiano en este partido, y tiene la dosis justa de suerte. El Madrid gana estos partidos, que son muy difíciles de ganar, sin hacer un gran juego".

Mario Torrejón: "A mí Zidane no me ha convencido con el 4-1, me ha faltado el segundo delantero para Cristiano. Pero creo que es un entrenador que sabe tomar decisiones: es mucho más que un alineador, tiene método para entrenar".

Manuel Jabois: "A veces Benzema no funciona de cara al exterior pero hace funcionar de cara interna, pero no me parece injusto que se haya quedado fuera. Si tú tienes dos ocasiones, vale, pero no puedes conceder cinco, porque otro día te los van a meter".

Pedja Mijatovic "El planteamiento de Zidane me ha parecido muy bueno: dejar a Cristiano arriba y los demás a la defensa. Quitando los primeros veinte minutos tras el gol, el Madrid ha jugado muy bien. Si hubiesen sido un poco más inteligentes hubiesen conseguido otro gol, pero un 1-2 es un muy buen resultado",

Iturralde González: "El árbitro tenía mucha experiencia y ha pitado muy bien. No se ha puesto nervioso y ha mantenido la calma a la hora de sancionar. Las amarillas tenían que ser naranjas y las naranjas rojas".