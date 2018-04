Maillo evita avalar al delfín de Cifuentes como candidato del PP a la presidencia

Escucha la entrevista completa en 'Hora 25':

El coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, ha pasado por los micrófonos de 'Hora 25' después de que Cristina Cifuentes haya presentado su dimisión como presidenta de la Comunidad de Madrid. La polémica de su máster y el vídeo del robo publicado por 'OkDiario' han precipitado su salida, que según ha afirmado la propia Cifuentes, estaba pensada para después de los actos del día de la comunidad (2 de mayo). Temporalmente ocupará su cargo el que ha sido su número dos, Ángel Garrido, aunque Maillo no ha garantizado que él vaya a ser el candidato que proponga el PP para la investidura.

"Ahora mismo está el señor Garrido. Hay un plazo de 15 días para proponer otro candidato. La presidenta del parlamento tendrá que proponer una ronda de contactos y el PP no ha llegado a un acuerdo para proponer a un nombre todavía", ha apuntado Maillo. "Garrido ha trabajado durante mucho tiempo en el PP de Madrid en puestos destacados. Podría ser él. También otras personas. Ahora mismo es presidente en funciones, pero vamos a esperar. No es una opinión mía, sino una decisión del PP a nivel nacional", ha añadido.

El coordinador general de los populares también se ha referido a la ya expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, de la que tampoco ha garantizado que vaya a continuar ocupando su puesto de presidenta del partido en la comunidad. "No la he escuchado decir que va a seguir de presidenta del PP de Madrid. Ese comunicado decía que era presidenta del PP de Madrid y en el último párrafo ha dejado claro que se pone a disposición del partido. Después de solventar lo del Gobierno solventaremos lo del partido. No sé qué va a pasar, no creo que nadie pueda decir hoy que Cifuentes es presidenta del PP de Madrid, pero tampoco lo contrario", ha aseverado.

Por último, también se ha referido a cómo se ha gestado la salida de Cifuentes del Ejecutivo madrileño, una decisión que, a su juicio, ha sido un "ejercicio de responsabilidad" de la propia Cifuentes. "La situación, tras conocer el vídeo y en las últimas fechas donde había una moción de censura, era muy compleja. Siempre hemos sostenido que somos un partido de Gobierno. Quería colocar encima de la mesa que Ciudadanos iba a votar con Podemos y el PSOE, pero este vídeo ha desencadenado la situación. No hace falta pedirlo, ha sido un ejercicio de responsabilidad de su parte. Ha habido contactos, pero ha sido más un diálogo que otra cosa. La situación ya no tenía más salida que la renuncia", ha sentenciado.