Desafío de colores

No extraña que el ministro Zoido haya querido reducir el incautamiento de camisetas en la final de Copa a una actuación policial diciendo que no hubo órdenes políticas. Porque en Cataluña el Estado español reconoce que se enfrenta a la mayor amenaza de su democracia y considera que ha habido un golpe de Estado. Y para defenderse le requisa una camiseta amarilla a una chica de 15 años. Tú, como Estado, no puedes simbolizar un desafío eligiendo un color como enemigo, y a una chica de 15 años como enemigo, y un partido de fútbol como escenario de violencia y secesión. Porque lo que haces es el ridículo, en España y fuera de España. Y pocas cosas se están exportando mejor ahora mismo que el ridículo. Y nunca hubo tantos políticos dispuestos a inmolarse en el ridículo con tal de aparecer como salvadores de la patria. Mira, es incompatible defender a España como la nación más antigua de Europa, una nación fuerte y un imperio indestructible, y ponerse a chillar encima de una silla cuando se ve el amarillo. Si la unidad de España depende del fondo de armario de un aficionado al fútbol es mejor que se disuelva y que se disuelva cuanto antes.

Esto lleva a situaciones como la vivida con esos dos concursantes de Operación Triunfo que tuvieron la ocurrencia de regalarse un libro e hicieron un vídeo para aclarar que no iba sobre política o independentismo. Un libro sobre un cantante que se titula oportunamente España de mierda. A mí me parece perfectamente normal que unos chicos tengan que justificar leer un libro a estas alturas de país. Si compras un libro que se titula España de mierda, lo normal es que se dé por aludida la España de mierda y corra a demostrar por qué lo es.