"No sé si mi disco suena como yo quiero hasta que no lo escucho en el coche"

María, Niña Pastori, cantaora flamenca, única mujer castellano parlante ganadora de 4 Grammys lanza este viernes su décimo disco 'Bajo tus alas'. Un disco que demuestra la capacidad de María para acercarse a cualquier género sin perder un gramo de la profunda emoción del flamenco.

Hablando de la producción de su nuevo disco la cantante nos cuenta que en la época en la que vivimos la música está pensada para que suene bien en dispositivos, como móviles, o en espacios como los coches, y cada vez menos gente escucha música en equipos realmente preparados para ello. "Yo no sé si mi disco suena como a mí me gusta hasta que no lo escucho en el coche".

Después de los últimos siete años dedicándose a 'hacer suyas' canciones ajenas, Niña Pastori rompe con esta trayectoria y presenta un disco con canciones de composición propia. Aunque ha recibido alguna que otra ayuda por parte de su hija pequeña, Pastora, que se arrancó a cantarle a su madre en la bañera, un tema que Pastora-madre procedió a robarle a Pastora-HIja sin ni siquiera haber terminado de secarle el pelo: "esto lo voy a cantar yo ya, te lo quito ya".

Gracias a María sabemos por qué hay algunas cosas que 'llegan dentro' y otras que pasan por desapercibidas. La clave está en la pureza: "El arte debe ser pureza, debe ser algo nacío y de dentro".