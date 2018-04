En 'La Ventana' nos hemos acercado al duro testimonio de un testigo protegido, que ha denunciado la campaña de insultos que han tenido que sufrir, él y todos los funcionarios que han intervenido en la investigación del 'caso Cursach'. El testigo se ha quejado de la desprotección y de los insultos, amenazas y todo tipo de agresiones que sufren.

El testigo protegido de este caso ha afirmado que "le habían arruinado la vida" desde que en 2016 hablara por primera vez con la Policía para denunciar la cantidad de chicas traídas del Este que llegaba de forma irregular al club de noche. Desde entonces, ha recibido varias palizas: "Me han roto dos costillas y un diente, hasta llegar a la más grave donde me arrastraron por el garaje. Creí que de esa no salía".

"Estoy padeciendo un auténtico infierno", ha reconocido el testigo, que ha afirmado haber sido acosado incluso por los abogados de los acusados: "Me han llamado a las cuatro de la mañana. Me han insultado a través de la redes sociales. Incluso hay un medio de comunicación en Palma financiado por gente de Cursach".

Cambio de identidad

Durante la entrevista, el testigo protegido ha relatado toda la actividad delictiva que presenció y que denunció posteriormente: "Obligaban a las chicas del Este a prostituirse y a drogarse, y cuando se negaban les retiraban el pasaporte para que no se pudieran machar. Ellas mismas me contaban que sus hijos estaban amenazados en su país. Venían policías locales, políticos, de todo... Drogaban a las chicas en los despachos para que se volvieran más cariñosas. Yo flipaba".

"No duermo (...) aunque ahora tengo escolta, no se puede vivir así". En un momento de la entrevista, ha querido agradecer al fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán y al grupo de blanqueo de capitales de la Policía Nacional por el apoyo que le han prestado. "Sin ellos seguramente ya me habrían quitado de en medio", ha apuntado. Tras la petición de su abogada y la admisión por parte de la jueza, ahora mismo está en pleno proceso para cambiar de identidad: "Se están bloqueando mis datos personales para que no se tenga acceso a mis datos".

"No se sienten respaldados"

A 'La Ventana' también se ha asomado Joaquín Giménez, magistrado emérito de la Sala segunda del Tribunal Supremo: "Es un tema complicado pero que hay que abordar. Los testigos protegidos a veces no se sienten respaldados por el Estado al que están ayudando, y muchas veces piensan que están corriendo un riesgo excesivo por hacer lo correcto".

El juez es quien decide que un testigo sea protegido. El juez valora el nivel de protección que debe dar al testigo. Esto lleva un procedimiento, se hace un expediente, una pieza que se separa donde se ponen datos ficticios de esa persona. Se le asigna en la causa un número y se introduce su verdadero nombre y apellidos en un sobre cerrado y lacrado que el secretario del juzgado guarda. Ningún funcionario tiene acceso a su identidad. Una vez que finaliza la investigación policial y judicial, el testigo ya no goza de protección especial, cuestión que ha criticado Giménez.

"La protección debería mantenerse después del proceso, ampliar la ley vigente del 1994. Una ley que viene por el problema de ETA. Yo entonces era juez en Euskadi, y fue iniciativa del PNV para poder proteger a los ertzainas de los etarras. Una asignatura pendiente de sistema judicial".

El caso Cusach arrancaba hace cinco años. Tras la detención de un agente de la policía local de Palma en la investigación sobre la banda 'Los Ángeles del infierno' se destaparon irregularidades en las oposiciones internas. Algunos agentes actuaban al margen de la ley beneficiando a determinados empresarios como el magnate del ocio nocturno Bartolomé Cursach y arremetiendo contra quienes no se sometían a su voluntad. La otra rama de la investigación nació a raíz de los testimonios de empresarios y trabajadores de discotecas que apuntaron a dos altos cargos del Partido Popular de Palma como los protectores de los agentes corruptos.