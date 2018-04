Sergio Ramos: "En mis primeros siete u ocho años no gané ni una Champions y había entrenadores a los que ni se le crititaba"

Sergio Ramos salió a la zona mixta del Allianz Arena después del 1-2 ante el Bayern con ganas de mandar mensajes. A la prensa. A France Football. Y hasta uno velado a Mourinho.

Porque le preguntó Javi Herráez por Zidane y el capitán blanco dijo que es "el entrenador del Madrid va a estar cuestionado toda la vida. Y tiene que saber vivir con eso". "Me he llevado aquí muchísimos años y los primeros siete u ocho no gané ni una Champions y había entrenadores a los que ni se le crititaba", dijo Ramos. Finalmente, de Zidane, comentó: "Con Zizou yo me quito el sombrero, con una gestión poderosa, con un curriculum

De France Football, que pidió perdón a Iniesta por no haberle dado el Balón de Oro nunca, manifestó: "Si en vez de Andrés Iniesta se llamase Andresinho igual tenía dos Balones de Oro".

Y a la prensa se refirió en varias ocasiones. "Nos es indiferente que salgan nombres de fichajes, tenemos que admirar más lo que tenemos y no envidiar tanto", comentó cuando le hablaron sobre posibles fichajes para el Real Madrid.

"Yo creo que la sorpresa es que nuestra propia prensa dijera que no era penalti", dijo acerca del famoso penalti a Lucas Vázquez de Benatia.