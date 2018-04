Manu Carreño: siempre sale reforzado en los grandes partidos

El Real Madrid ganó en Múnich. Y lo hizo en gran medida por la capacidad de reacción y el planteamiento de su entrenador, Zinedine Zidane. Eso es algo que Manu Carreño quiso poner anoche en valor durante un Larguero que analizó la nueva victoria del club blanco en Baviera, donde hasta hace poco tiempo no era capaz de ganar nunca.

"El Madrid sale con un marcador muy bueno, y Zidane sale reforzado", desgranaba Manu sobre el técnico francés, del que quiso decir que "maneja muy bien la situación" llegados estos momentos. "Si un día sienta a Isco, lo sienta, se ha cargado a la BBC, me parece que sale más reforzado que los jugadores... ya lo hizo con la Juventus", sopesaba el director de El Larguero sobre una victoria que da al Real Madrid cierto margen.

"Ha ganado dos Champions seguidas... y podría ganar la tercera", acabó diciendo en el breve análisis previo al Sanedrín. Porque a Zidane le respaldan los resultados, esa es la gran verdad.

La foto del Real Madrid que no habíamos visto hasta ahora

Después de que el Real Madrid cerrase el partido de ida con un 1-2 ante el Bayern, los expertos de El Larguero analizaron el partido de los de Zidane y la alineación que planteó el francés -sin Bale como titular y con Cristiano solo arriba-.

Antonio Romero: "Zidane ha vuelto a desmotrar que es lo mejor que le ha pasado al Real Madrid en las últimas temporadas de largo. Es un entrenador grande de partidos grandes. Sus dos decisiones fundamentales ha sido atreverse con Benzema y poner a Lucas Vázquez de lateral".

Jesús Gallego: "Hay que valorar lo que ha hecho Zidane: Benzema y Bale en el banquillo. Esa foto no la habíamos visto. En febrero le dijeron que no estaban jugando los que tenían que jugar, y ha cambiado. Y luego me ha sorprendido lo poco que ha tenido la pelota. Dicho lo cual, no me parece que el Bayern haya estado muy lejos. Ribéry ha estado muy bien pero no he visto a Lewandowski. Con el poco fútbol del Madrid, le ha bastado para ganar".