Bartomeu: "Roma fue un batacazo pero nos hemos repuesto"

Josep Bartomeu analiza en la entrevista con Manu Carreño la situación actual del FC Barcelona y valora la importancia del conjunto culé de conquistar la Copa del Rey y tener la liga muy cerca. El presidente del Barcelona habla también sobre el fracaso europeo.

"Valoramos la Copa y cómo jugamos. Se quedaron sorprendidos los que no conocen tanto el Barcelona, la afición de otros equipos de cómo estaba el equipo en cuanto a forma. Y la liga ojala que la podamos conseguir, nos queda un punto. El doblete es un sueño viniendo de donde venimos, del mes de agosto donde nadie apostaba por nosotros y el principal responsable es Ernesto Valverde. La marcha de Neymar fue un handicap importante".

"Roma ha sido un golpe duro para todos, este año teníamos la ambición de ganar toda las competiciones en las que jugamos, pudimos cerca pero no pudo ser. Fue un partido que perdimos, fue un batacazo pero el equipo se ha repuesto, se vio el sábado pasado y es hora de confirmarlo contra el Depor y poder cantar el aliron de la liga".

"Nuestro principal objetivo es ganar la liga, el torneo de la regularidad y este año ademas no hemos perdido ningún partido. No es el objetivo principal pero es sorpresivo que un equipo como el Barcelona, con la liga mas fuerte, no haya perdido ningún partido en liga".