Desenlace conocido

La resistencia de Cristina Cifuentes la expuso a la venganza final. Si lo hubiera dejado al principio hubiera acertado. Estaba señalada por los que fueron sus compañeros de partido. Ella lo sabía. Las advertencias no le sirvieron de nada. Arropada por una arrogancia paradójica, pues no podía presumir de nada, se mantuvo al frente de un gobierno inútil. Y a los que pretendían humillarla les dio en bandeja una última baza, una bajeza. Parece de una serie como House of Cards, pero ella sabía el desenlace.

