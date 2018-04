El mérito y el delito

El mérito de la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, sigue siendo, afortunadamente, de los periodistas de eldiario.es que revelaron el escándalo del máster obtenido ilegítimamente en la universidad. Si esa información no se hubiera desvelado previamente, es poco probable que la difusión del vídeo capturado por las cámaras de un comercio hubiera tenido suficiente fuerza como para provocar la renuncia de la presidenta de la Comunidad. De hecho ese vídeo forma parte, muy probablemente, de una red de chantajistas que acumulan todo tipo de porquería sobre personajes públicos a la espera de poder venderlas al mejor postor. Alguien debió pensar que algún día podría sacar beneficio de ese vídeo que, de acuerdo con la ley, debió haber sido borrado a los pocos días y no guardado durante años, esperando un comprador. Lo peor del caso del vídeo es la existencia del vídeo, no los dos tarros de crema. En cambio, lo peor del caso del máster son las mentiras de la presidenta de la Comunidad de Madrid y la existencia de mecanismos corruptos en la universidad afectada.

