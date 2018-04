La derecha siempre gana

Se paseaba Diógenes de Sinope por Atenas con un candil encendido, buscando desesperadamente “hombres honestos”. He ahí la imagen de Mariano Rajoy escarbando en ese saco pestilente de corrupción, chantajistas y mafiosos que conforman la dirección del PP madrileño, a ver si logra encontrar un ejemplar limpio de polvo y paja, uno solo, alejado de los usos y costumbres de las Esperanzas Aguirre, los Ignacio González, los Granados, las decenas de alcaldes corruptos, los consejeros vendidos y otros ejemplares del mismo pelaje de tan singular cuadrilla. Inútil esperar perlas de esa búsqueda del presidente, más experto en tapar suciedades que en limpiarlas. Así que en la Puerta del Sol habrá otro, u otra, hasta que protagonice el próximo escándalo, que lo habrá, porque todos en ese grupito han nacido de la misma cepa y han sido criados a los mismos pechos. Conste que Cifuentes no ha dimitido por las cremas del periodismo repugnante, la hemos echado por sus trampas y sus mentiras. ¿Y Ciudadanos? Pues tan contentos, votos para la buchaca arrebatados al PP, mientras quienes mandan de verdad en la derecha mantienen vivas sus corruptelas y sus privatizaciones, lo que sea para evitar que vengan los rojos a quitarles lo que con tanta dedicación han garrapiñado. Y pensándolo bien, si mantienen a Rajoy en Moncloa, ¿por qué no a Menganito o Zutanita en Madrid?

