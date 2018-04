El elixir de dioses

Jueves 26 de Abril. Claro que sí, Cifuentes, pensiones, corrupción y todo lo que ustedes quieran... Pero hoy tenemos que empezar con una buena noticia: Hay Dalsy. Si Dalsy, el jarabe para niños, si amigos ese elixir de dioses, ese milagro líquido vuelve a las estanterías de las farmacias españolas después de unos días de desabastecimiento, y todo por un error en el prospecto. El Dalsy, ¿se dan cuenta? Nuestra rutina pende de hilos complejos e invisibles, no existe un niño en España nacido en democracia que no haya probado ese medicamento, sin ir más lejos mañana miles de familias saldrán de puente, y tengan claro que la frase más pronunciada en España antes de emprender el viaje es : Cariño, ¿has cogido el dalsy? Muchos nos hemos preguntado más de una vez ¿Qué lleva el Dalsy? Porque se lo enchufas al niño, y en pocos segundos el niño se vuelve efervescente. ¿Hay Dalsy para mayores? Sí, se llama Jagger Maister y los efectos sólo son iguales al principio, luego ya no.

En un rato hablamos de esos productos imprescindibles en un nuestra vida y en los que sólo reparamos sólo cuando no los tenemos, es como la honradez en la política, que sólo nos damos cuenta cuando falta. Últimamente falta mucho Dalsy en la política...