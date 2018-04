Hablamos con Rajeed, un refugiado roghinyá de 11 años

Hemos llamado al campamento de refugiados más grande del mundo, donde viven más de 800.000 personas de etnia roghinya expulsadas con enorme violencia de Myanmar el verano pasado. Y nos ha atendido Rajeed, un niño de 11 años que huyó con su familia hace 8 meses. Caminaron durante 8 días por la jungla, huyendo de los militares, encontrando cadáveres a su paso. Ahora viven a salvo, pero en un limbo vital y legal y con riesgo de perderlo todo cuando empiece lo más duro de las lluvias.

Rajeed está obsesionado por seguir estudiando, y su asignatura preferida es el inglés, porque los idiomas te permiten vivir donde quieras. Ojalá Rajeed pudiera vivir donde quisiera. Porque a su casa, en Myanmar, no puede volver.

Myanmar está acusado de llevar a cabo una limpieza étnica sistemática contra los roginhya. Rajeed, con 11 años, tiene muy clara la diferencia entre la segregación racial y la integración y el respeto a los derechos humanos. ¿Cómo ha tenido que ser la vida de un niño de 11 años para tener una idea tan sofisticada del concepto de ciudadanía?

Hay muchas maneras de ayudarles, colaborando con alguna de las muchas ONG y agencias internacionales sobre el terreno que hacen que la vida de esta gente sea un poco más digna.

Recordamos que #loperderántodo es el hashtag que ha lanzado UNICEF para que no olvidemos a los roghinyas. Un millón trescientas mil personas que no tienen ciudadanía, no tienen un país que les acoja ni un futuro para el que vivir si no les ayudamos.

