"Pensé que entre morirme y que me violaran, me dejaba violar"

"Lo que me pasó a mí, comparado con lo que le ha pasado a la chica de Pamplona, fue una minucia. Estoy... Bueno, no sé cómo estoy de pensar que, después de 32 años, hemos ido a menos en lugar de a más". Son las palabras de Lidia Cordero Triay, una barcelonesa que fue violada cuando tenía 18 años.

"Triste y decepcionada", Lidia se ha asomado a 'La Ventana' para contar su historia y mostrar su rechazo a la sentencia del caso de 'La Manada', conocida este jueves. "Yo quiero decirlo: Yo entré en ese coche y dije a todo que sí. Lo único que hice al final fue abrir la puerta y gritar porque yo pensé que entre morirme y que me violaran, pues me dejaba violar", ha reconocido la víctima.

"Era un 18 de diciembre, yo tenía 18 años, y volvía a casa después de tomar algo con mis compañeros", ha comenzado contando Lidia Cordero sobre lo que le ocurrió hace 32 años. Y ha añadido: "Me encontré en una calle poco transitada con dos individuos que ese día decidieron robar un coche, aparcar en esa calle y esperar a que pasara una mujer para violarla. Y pasé yo. Me pusieron un cuchillo en la garganta, me obligaron a entrar en el coche y ahí empezó todo".

La mujer, que ha afirmado que "yo decidí que mi única defensa y mi única venganza era seguir con mi vida, sin cambiar nada" y ha hecho una reflexión sobre la condena a 'La Manada':

"Estos señores que han decidido que cinco hombres follándose a una mujer en un rellano de una escalera no es violento, no son excepcionales, sino un reflejo de la sociedad en la que vivimos, que considera que las mujeres somos objetos de usar y tirar", ha afirmado

Y, antes de despedirse, ha lanzado un llamamiento: "A mí me ha ido bien contarlo porque hice un click y pensé, esto se ha acabado y nunca más voy a tener miedo. Los que tienen que tener miedo son ellos, porque cuando nos callamos, los protejemos. Por eso quiero animar a todas las mujeres a que lo cuenten".