Cómo identificar el síndrome del comedor nocturno

"No es lo mismo alimentarse que nutrirse" es la frase que nuestra química y experta en nutrición, Ángela Quintas, repite hasta la saciedad. Por eso, cuando no nos nutrimos adecuadamente, desordenamos nuestra rutina y nuestra mente no está sana, pueden aparecer trastornos de la alimentación. A todos se nos vienen a la cabeza la anorexia o la bulimia, pero hay otras enfermedades no tan conocidas que pueden llegar a ser igual de graves si se alargan en el tiempo. Es el caso del síndrome del comedor nocturno.

Quienes lo padecen suelen comer muy poco durante el día para terminar haciendo una gran ingesta calórica durante la noche, llegando incluso a despertarse de madrugada con el único próposito de comer. Las consecuencias físicas y emocionales pueden ser fatales. La psicóloga María Cuadrado, del centro Psicología y Nutrición Retiro de Madrid, nos ha dado las claves para identificarlo.