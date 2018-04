Bartomeu desvela por qué tardó tanto en renovar Messi

Josep Bartomeu detalla en El Larguero cómo fue la renovación de Leo Messi con el aumento de cláusula con el objetivo de retener al astro argentino en el conjunto culé.

"Leo Messi el año pasado firmó su contrato de renovación el mismo día que se casaba y con una clausula de 300 millones y pensamos que no era exagerada, sino inalcanzable, pero en el mes de agosto vino el pago de 222 millones y lo que hicimos fue abrir conversación con Messi para aumentar su clausula.

El decía "no, si no me voy a ir" y nos insistía "el contrato que firme en junio esta bien", pero preferimos cambiarla. En noviembre conseguimos aumentar la cláusula a 700 millones porque queremos que Leo Messi este aquí. Sabemos que no quiere cambiar de equipo pero preferimos que en los papeles haya un obstáculo que sean los 700M".

Bartomeu: "Roma fue un batacazo pero nos hemos repuesto"