Iba a empezar la charla de Manu Carreño con Josep María Bartomeu en 'El Larguero' y Kiko quiso lanzar un mensaje de socorro. Después de que Griezmann se pegase 90 minutos corriendo y acabase salvando a su equipo de una derrota dura, el gaditano interpeló a Bartomeu, que andaba con Carreño al otro lado de la línea telefónica.

GETTY IMAGES

"Quería hablar de Griezmann... un jugador en decadencia, me extraña que algún equipo lo quiera. Quien pague cien kilos, la verdad es que no lo entendería", argumentó Kiko al presidente del Barça, al que acabó preguntando si estaba de acuerdo. Sin embargo la respuesta de Bartomeu no acabó de convencer a Kiko.

Una más de Kiko, que volvió a sacar su vena atlética a través del humor, algo que ocurre muchas noches en El Larguero y que suele desatar bastantes carcajadas entre los presentes.