"Es un derbi para la afición"

Andoni Goicoechea y Bittor Alkiza, exfutbolistas de la Real Sociedad y el Athletic de Bilbao, analizan en El Larguero el derbi vasco de este fin de semana. Un derbi que si bien ambos conjuntos no se juegan nada clasificatoriamente, será un derbi importante para la afición y los jugadores.

Derbi sin nada en juego deportivamente

"Da un poco pena porque son dos equipos que venían haciéndolo muy bien. La Real acabo muy bien el año, este año empezó bien, el Athletic más de lo mismo y los dos equipos han ido de mas a menos. El Athletic muy irregular y la Real arriesgaba mucho con Eusebio pero con muchas lagunas defensivas. Están en tierra de nadie pero es un derbi importante para la afición y los jugadores", comentaba Goicoechea.

"Los dos están muy necesitados, sobretodo porque la temporada no ha sido buena e intentaban engancharse en los últimos partidos. Están los dos muy necesitados pero es una buena oportunidad para dar una alegría a la afición e intentar quedar lo mejor posible", afirmaba Alkiza.

Visión del derbi

"La Real mañana si todo va normal llevara la iniciativa, el Athletic se encuentra mas cómodo armado atrás y saliendo a la contra. La Real con Imanol están defensivamente mas seguros y con balón tienen muy buenos jugadores", dice Goicoechea.

"La dinámica en los derbis no tiene que ver, hay nervios, suelen ser partidos de pelea y poco fútbol y es difícil. La Real porque juegue en casa puede ser algo mas favoritos pero el Athletic se encuentra mas a gusto fuera de casa que en casa", comenta Alkiza.

Mejor recuerdo de un derbi

Goicoecha afirma sobre su mejor recuerdo en un derbi que "de los partidos que se jugaban en Atocha tengo buen recuerdo, había un ambiente sano dentro de la rivalidad. Me acuerdo mucho del partido de San Sebastián, era joven, no había vivido un Real Sociedad - Athletic y me acuerdo mucho de los partidos de Atocha a pesar de que era incomodo para la gente ver el fútbol pero para los jugadores era un ambiente fenomenal que yo echo de menos.

Por su parte, Alkiza asegura que"tengo claro cual es el peor que es el 5-0. Era la primera vez que jugaba en Anoeta con la camiseta del Athletic y no se me va a olvidar por el resultado y por todo lo demás. Mi mejor recuerdo no sabría decir, todos tienen su lado especial. El mejor te diría cuando eres jugador no lo vives tanto, pero cuando lo dejas lo vives desde fuera, ves el ambiente y me quedaría con eso al margen de lo que pueda pasar en un campo de fútbol".

Finalmente, sobre la continuidad del 'Cuco' Ziganda como entrenador del Athletic de Bilbao la próxima temporada, Goicoechea asegura que "en esto del fútbol los resultados es lo que manda. El ha tenido un cumulo de circunstancias, la temporada no ha sido buena y al Athletic le ha faltado fútbol en determinados partidos. En ciertos partidos ha tenido errores puntuales que ha echo que el equipo sea muy irregular".