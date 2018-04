"Que la conclusión sea que no hay violencia o intimidación me sorprende"

¿Ha podido leer la sentencia?

Sí, lo he hecho rápidamente porque tengo mucho lío pero dada la importancia del asunto le he dedicado unas horas de lectura

¿Qué sensación le ha dejado?

Como cualquier sentencia hablamos de aplicar la norma a unos hechos, hechos que hemos conocido y por el que estamos compulsos por esta agresión a esta mujer. Lo que existe es una calificación jurídica que hacen los jueces y con la que podemos discrepar pero intentan aplicar el derecho a los hechos sucedidos y quizá la sentencia con esa frase de que no hay violencia o intimidación deja una sensación un poco de insatisfacción.

¿Usted discrepa?

Como ministro lo primero es el respeto. Leyendo la sentencia veo que hay una descripción de hechos y una agresión y que la conclusión final sea que no hay violencia o intimidación a mí me sorprende, la verdad, y creo que hay vías de recurso, ya lo ha anunciado el fiscal y en otras instancias habrá que revisar si esa circunstancia lleva a que no se considere el tipo agravado por no haber violencia o intimidación cuando parece que se han producido unos hechos que sí tendrían esas condiciones

¿Esa sorpresa que le produce la lectura de la sentencia es la que le motiva a ordenar la revisión de estos delitos en el Código Penal?

Claro. Nuestra reflexión de ayer, ante una constatación de una crítica social generalizada, es que este es un tipo penal que proviene del código del año 95, desde entonces España ha cambiado en muchas cosas. Creo que todo lo que tiene que ver con el rechazo, la intransigencia, el compromiso contra la violencia de género, la violencia sexual y la libertad de la mujer hemos cambiado mucho. Somos mucho más exigentes y rigurosos y parece razonable a la luz de la nueva sociedad española valorar si ese tipo penal es adecuado o si hay que perfilarlo mejor para que estos elementos de violencia e intimidación se deban ajustar para que la interpretación sea la menor posible.

¿Es necesario la reforma del tipo penal o la educación de los jueces en perspectiva de género para que sepan valorar lo que escriben?

Seguramente las dos cosas. Los problemas del Derecho se abordan de manera multifactorial. Creo que hay que revisar el Código Penal y nos vamos a poner en manos de expertos. Esto no es una decisión política o improvisada. Les he pedido a los catedráticos de la Comisión General de Codificación que nos hagan una reflexión madura, reposada y técnica de este asunto. En el Pacto de Estado contra la Violencia de Género está el compromiso de la formación de los jueces que tienen que aplicar unas normas en las que hay una altísima sensibilidad social y creo que es bueno que se produzca esta formación.

El voto particular del juez Ricardo González ha indignado mucho al hablar de lo que le sugerían los gestos, expresiones y sonidos que hablan de excitación sexual. ¿Este juez puede seguir juzgando?

Este juez lo que hace es su calificación a la vista de las pruebas y testimonios

Pero ministro, interpreta la violación como un jolgorio

Sí (silencio) sí. Mi opinión personal es que esas consideraciones justifican que el Consejo del Poder Judicial pueda hacer alguna acción de evaluación de estos hechos y tendrán que sacar sus conclusiones. Queremos respetar la independencia judicial y serán ellos quienes deban valorarlo.

¿Debería como mínimo revisarlo?

Es una sentencia, hay vías de recurso y si esas consideraciones del voto particular se consideran que están fuera de lo razonable hay vías disciplinarias. Hay que dejar que el Consejo del Poder Judicial actué, son los vocales del Consejo los que valoran el comportamiento de los jueces y cuando hay algún voto particular singular, como puede ser este, lo tendrán que valorar y le podrán dar audiencia, pedir explicaciones y calificar si se ha producido un comportamiento normal o no tanto en ese caso.

Hoy Carlos Lesmes, presidente del Poder Judicial, ha hecho una defensa cerrada de los jueces. No sé si está muy por la labor de revisar la actitud de los jueces

Me consta su compromiso en fortalecer la independencia judicial pero también la cualificación y el compromiso de la justicia con la sociedad española. Sí creo en la sensibilidad social de la carrera judicial y de su órgano de gobierno. Su presidente ha hecho una defensa de la independencia de los jueces y ha dicho que para eso están los recursos. Esta sentencia puede tener dos alternativas, ante el Tribunal Superior de Justicia y otra ante el Supremo, y estoy seguro de que al final de todo ese ciclo habrá una verdadera justicia material, no solo formal. Me consta su compromiso en que la justicia de la España de hoy esté adecuada a la aplicación de la ley pero también a la sensibilidad de la sociedad.

¿Ha compartido con las mujeres de su familia la sentencia?, ¿ha hablado de ello?

Claro que sí, tengo una hija de 25 años

¿Qué le ha dicho?

Mi hija es abogada y me decía que había que revisar el Código Penal. Me dijo que si como consecuencia de la aplicación de la norma puede producirse este resultado hay que revisar la norma con toda seguridad, también me decía que había que estar al lado de la víctima siempre porque ninguna víctima tiene responsabilidad en lo que le ha pasado. Hay que estar a su lado y evitar que esto vuelva a suceder.