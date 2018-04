Ha sido esta una semana fea, muy fea. hemos visto como las cloacas del Partido Popular han sacado lo peor de sus archivos para acabar con Cristina Cifuentes que no supo acabar ella misma a tiempo ni recibió la ayuda del máximo responsable de su partido para evitarle el peor de los ataques a la dignidad de una persona. Hemos leído los folios de la sentencia de la llamada Manada, la descripción de una violación con todo lujo de detalles para acabar concluyendo que no hubo violación, y hemos leído entre arcadas el voto particular del juez Ricardo González que pedía la absolución de los violadores.

Así de terrible ha sido esta semana. Así que hoy, viernes, si ustedes me lo permiten, me van a permitir que, al menos en esta portada, aparquemos el asco, la vergüenza y la indignación que hemos vivido para hablarles, por ejemplo de las monjas de clausura del convento de las Carmelitas Descalzas de Hondarribia, han hecho pública una nota de apoyo a la chica violada en Pamplona y a todas las mujeres que puedan elegir con libertad lo que quieran hacer con su vida. No se lo pierdan, porque luego vamos a hablar con una de ellas. La monstruosa sentencia de Navarra ha traspasado los muros de un convento de clausura.

Quiero hablarles también de Andrés Iniesta, ese chico normal que hoy ha anunciado que deja el Barça, lo ha hecho llorando como un chico normal, sin presumir de nada y miren que tiene de lo que presumir, sin creerse ni el más guapo ni el más rico, pidiendo ser recordado como un gran futbolista y una gran persona. No hacer falta que lo pida solo podremos recordarle así.

Y lo último para intentar enderezar esta terrible semana. ABBA vuelve a juntarse y va a grabar un disco.