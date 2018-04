"En la selva da más miedo el sonido de los humanos que el de los animales"

Como todos ustedes saben, Frank Cuesta ha redefinido el estereotipo del aventurero en televisión, es considerado como un Félix Rodriguez de la Fuente punk: vestido como un tenista y calzado como un farmacéutico. Ha devuelto a la programación un género perdido, el de los animales contados en primera persona. Este domingo a las nueve y media de la noche se estrena una nueva temporada de su programa para el Canal DMAX: 'Wild Frank Gorilas'.

El nuevo programa de Frank Cuesta sobre vida salvaje está rodado en la República Centroafricana, pero la presencia de animales era la menor de sus preocupaciones: "Estás durmiendo y hay elefantes, hay gorilas y hay leopardos y eso no te preocupa, lo que te preocupa es el sonido del humano". Asegura que la selva está plagada de grupos furtivos que llevan muchos años en una guerra civil interna: "hay gente en la selva que dispara a todo lo que se mueve".

El aventurero fue a Centroáfrica con un objetivo claro: los gorilas. Pero una vez allí se encontró con otra realidad totalmente diferente y que le llamó mucho más la atención "Me di cuenta de que era un animalista hipócrita. Nuestro objetivo era buscar animales y grabarlos, pero entonces empiezas a pasar por pueblos en los que no ves basura". Eso solo puede significar una cosa: no hay nada. La pasión con la que vivimos el mundo animal no debería cegarnos al hecho de que hay gente perdida que no interesa, gente con "fecha de caducidad". Hay lugares donde los animales viven muchísimo mejor que las personas.

¿Compensa vivir en contacto con tanta dureza? "A mí todo esto me compensa por la experiencia, por la posibilidad de divulgarlo, y, sobre todo, porque con el dinero que ganamos aquí podemos mantener el trabajo que hacemos en Asia por la defensa de los derechos de los animales, sobre todo la lucha contra el tráfico".