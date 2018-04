"Don Juan es un pobre desgraciado que hace mucho daño"

Pepe Viyuela interpreta en el teatro a Catalinón, el criado del personaje de Don Juan en 'El Burlador de Sevilla', la obra clásica anónima atribuida a Tirso de Molina y que ha sido revisada por Josep María Mestres.

"El Tirso de aquella época leído hoy en día nos sigue hablando de temas muy sangrantes, todo lo que rodea al burlador está muy conectado con esto que nos está pasando hoy en día". Pepe Viyuela se muestra a favor de revisar las obras clásicas y asegura que interpretar hoy 'El burlador de Sevilla' no es fácil para los actores, "la obra tiene cosas que hace 50 años no se verían tan terribles y al actor no le costaría tanto decir lo que dice, sobre todo en las circustancias en las que estamos viviendo". Hay frases que cuesta pronunciar teniendo en cuenta los últimos acontecimientos que han vuelto a sacar a las mujeres españolas a la calle.

Destaca que Don Juan vive un gran drama porque es un personaje que no sabe querer. Cree que es un conquistador y seductor nato pero únicamente le importa coleccionar nombres y anécdotas: "Es un pobre desgraciado, el problema es que hace mucho daño". Asegura, también, que aunque hay muchas cosas de Don Juan que ponen debates interesantes encima de la mesa, muchas otras son indefendibles.

Entre la España que muestra 'El burlador de Sevilla' y la de hoy hay cuatro siglos de diferencia. Aún así, muestra muchos aspectos en común: una sociedad corrupta, una justicia que no responde como debería y mandatarios que ejercen abuso de poder sin remordimientos.