Cuestión de suerte

¿No han pensado alguna vez que tenemos una suerte inmensa de vivir donde vivimos, de haber caído en eso que llamamos -y con razón- el primer mundo? Yo lo he pensado esta mañana escuchando a Frank Cuesta, al famoso Frank de la Jungla, hablando con Toni garrido en “Hoy por Hoy”. Venía de la república centroafricana, de ver gorilas para su programa de la tele, y nos ha dejado algunas reflexiones tan inesperadas como contundentes

Ya sé que en nuestro día a día nos acechan un montón de problemas: los económicos, los de llegar a fin de mes, la hipoteca, los laborales, la corrupción, las libertades, amenazadas a veces, los derechos, pisoteados otras… pero es que no admiten ni la más remota comparación. ¿Cómo no van a intentar las personas que han tenido la desgracia de caer en esa parte el mundo salir por piernas? Aunque luego se dejen la vida en el desierto, o en el mar, o caigan en manos de traficantes de esclavos. Se la juegan, y punto. Por eso cuando alguien suelte algún improperio contra los inmigrantes del tipo ”que por qué vienen, que por qué no se quedan en su casa” le podemos recordar estas palabras de Frank Cuesta. O simplemente preguntarle: ¿qué harías tú en su caso?