¿Toman nota?

El ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, ha dicho hoy que el Gobierno analizará si los delitos sexuales están bien tipificados en el actual Código Penal. Es un anuncio etéreo, no compromete una reforma sino un estudio evaluador y sin plazos, pero demuestra que han tomado nota de la ola de indignación que ayer se expresó en las calles del país y que ha inundado medios y redes dentro y fuera de España. Sabemos que nunca es bueno legislar en caliente, pero convendría no demorarse en un país en que se denuncia una violación cada ocho horas.

Ya sabemos que en este país todos llevamos un árbitro y un especialista multidisciplinar en nuestro interior que nos lleva a hablar con desparpajo de realidades insondables. Pero en esta ocasión, la indignación estaba sustentada en una lógica aplastante que todo el mundo entiende muy bien: con la descripción de hechos probados por el tribunal es muy difícil que el tribunal determine que aquello no fue violación porque no hubo “ni intimidación ni violencia”. Y cuesta creer que la ausencia de consentimiento de la mujer, que también sienta la sentencia, no sea factor suficiente para determinar que el cúmulo de penetraciones a las que fue sometida no sean violación. Así que parece evidente que el Código Penal en esta materia necesita ser retocado. Para evitar, entre otras cosas, que un mismo hecho pueda ser calificado de agresión por la fiscalía, de abuso por el tribunal y de jolgorio sexual por su miembro disidente. Cuando todos ellos están bajo el imperio de una misma ley.