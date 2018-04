Tras la noticia de la marcha de Andrés Iniesta del FC Barcelona después de 22 años, El Larguero se ha desplazado a Fuentealbilla para conocer las reacciones de sus paisanos y algunos de los momentos que el jugador manchego ha vivido en su tierra.

Andrés Iniesta, tío del jugador del FC Barcelona Andrés de Iniesta, comenta que "alguna vez le he llevado y ahora cuando lo ves que él se acuerda de estas cosas pues le llegan a uno al corazón. "Hemos llorado lo que hemos podido y algo más. Acostumbrado a verlo en su sitio, hoy yo digo que no acaba pero al final como siempre se ha repuesto y ha terminado bien. He hablado con su padre somos muy emotivos pero muy llorones" bromea. "Me acuerdo cuando se fue y ahora 22 años y es un suspiro, pero nos ha dejado mucho bueno. No vamos a suponer que es media vida y cuando el se que era impensable que pasaros or los momentos que hemos pasado, acompañándole en sus buenos y en los malos momentos".

El alcalde Fuentealbilla, Ángel Salmeron comenta que "con 12 años tuve el honor de hacer un homenaje a Andrés siendo alcalde después del torneo de Brunete y desde entonces no ha dejado de darnos alegrías. No pensábamos ser nunca ser campeones del mundo y menos con gol de nuestro paisano. Creo que Iniesta va a darnos más grandes momentos en el Mundial".

El presidente de la peña del FC Barcelona en Fuentealbilla, Andres Garcia dice que "el clásico son partidos especiales pero va a ser algo inolvidable, vamos a ver a nuestro paisano disfrutar del ultimo clásico".