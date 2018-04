El día que Iniesta sorprendió a Iturralde después de un penalti en el descuento

Andrés Iniesta debutó en liga con el Barcelona el 21 de diciembre de 2002 contra el Mallorca. Aquel día, Eduardo Iturralde González era el árbitro principal: “No era consciente, me has dado una ilusión, se me va a quedar grabado”, ha dicho ‘Itu’ en El Larguero, después de que se haya enterado a raíz de nuestro compañero Adrià Alberts. El Barcelona ganó (0-4) aquel encuentro que acabó con dos expulsados.

Iturralde ha querido rememorar alguno de los mejores momentos que ha vivido en el campo con Iniesta, como un partido en el que pitó un penalti a favor del Barcelona en el tiempo de descuento de la segunda parte: “Al final lo falló Messi, pero se montó ahí un revuelo tremendo, último minuto… Pero llega Iniesta y me dice a la siguiente jugada: ‘Itu no te preocupes que era penalti, eh’”.

También ha recordado otra en el famoso 5-0 del Barcelona al Real Madrid. En los últimos minutos expulsó a Sergio Ramos: “Hay una tangana terrible y en el intento por separarla digo ‘la madre que me parió como sois los futbolistas’ y él tranquilamente se me acerca y me dice ‘Itu, tranquilo, disfruta’”.

“Yo en honestidad lo compararía con Raúl, a la hora de comportamiento, y eso se agradece cuando son jugadores de ese nivel”, ha asegurado Iturralde.