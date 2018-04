Abriré mis piernas para que bucees entre ellas

Soy de esa generación que se enteró de todo lo que tuviera que ver con el sexo por los amigos más sinceros y los amantes más generosos. La personalidad se gesta en la infancia, la puesta en escena la perfeccionamos con la edad. Mi vida sexual mejoró el día que incluí a quien quisiera en mis asuntos de cama. Solo a quien yo eligiera, no a quien se postulara. Me empeñé en sentirme guapa a pesar de no cumplir las expectativas ajenas, obedeciendo a mis propias posibilidades. A una altura excesiva, le añadí centímetros de tacón. Al rictus hierático de mis facciones, la fiereza de un carmín bermellón.

Decidí llamar la atención y que eso no pudiera pasarme factura.

Hay quien me quiere desbocada si no me controla desde sus parámetros, ataduras machistas que hacen que sea propiedad del primero que pase por ahí. Todo con tal de que pueda resarcir deseos de entrepiernas ajenas, cuando el único mensaje que debieron inculcarme es el de comer solo aquellas pollas que yo desee. Sacaré fuerzas de debajo de las piedras para elegir a mis amantes, para que nadie crea que su entrepierna prevalece sobre la mía.

La suerte me parece una característica de los mediocres. Necesitan a la fortuna para que lo suyo se haga realidad. Casi prefiero disfrutar de cada uno de mis polvos, dejarme mimar por todos mis amantes, hacerles a cada uno de ellos lo que dicte mi deseo. Átame al cabecero de la cama y oblígate a que ese sea el único amarre. Elegiré yo las cadenas, colocaré mis brazos sobre mi cabeza, abriré las piernas para que bucees entre ellas.

Esos besos son los que calman mi hambre de hembra. Serán mis gemidos los que suscriban nuestra relación, mis jadeos los que rubriquen tu poderío. Mis ganas de más las que confirmen tu regreso. ¿Quieres que follemos otra vez? ¡Que se note cuántas ganas me tienes!