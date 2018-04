Del "no me voy, me quedo" a la "campaña de acoso": Así cambió el discurso de Cifuentes

El pasado miércoles Cristina Cifuentes anunciaba su dimisión como presidenta de la Comunidad de Madrid y este viernes su renuncia a la presidenta del PP madrileño. Ha pasado poco más de un mes desde que eldiario.es publicara las primeras informaciones que apuntaban a un posible fraude en la consecución del título de master que Cifuentes aseguraba tener. Poco más de un mes en el que la ya expresidenta ha ido modulando su discurso en las escasas explicaciones públicas que ha ofrecido, aunque siempre, hasta el miércoles, descartando su dimisión. Con la ayuda de David Espinós, consultor en comunicación y autor del libro "Dar la cara es la clave. Cómo comunicar sin miedo en situaciones de crisis", hemos querido analizar precisamente cómo ha evolucionado la forma en que Cifuentes ha gestionado esta crisis y cómo han cambiado sus palabras

21 de Marzo. Primeras palabras de Cifuentes: “A los que queréis que me vaya, no me voy, me quedo, me voy a quedar…” Espinos asegura que es un tono “chulesco, un poco pasado de vueltas y como diciendo que esto no va conmigo”.

4 de abril. La presidenta comparece ante la Asamblea de Madrid: “¿Por qué voy a dimitir, si yo he actuado de manera correcta y lo único que estoy haciendo es gobernar?” Para el experto en comunicación, en su tono ya se nota “que sus sentimiento no son los mismos, no hay esa seguridad. Ella ya sabe que está en un tesitura muchísimo más compleja”.

6 abril. Convención nacional del PP: “La primera sorprendida soy yo, la primera afectada soy yo”. Según el autor del libro "Dar la cara es la clave”, en este momento lo que hace Cristina Cifuentes es convertirse en víctima. “Ante una crisis tienes dos opciones: asumir responsabilidades, cosa que ella no hace, o convenirte en víctima para poder atacar”.

17 de Abril. Cifuentes dice renunciar al Master. “Sinceramente ese Master no lo quiero, por eso he decidido renunciar a él…” David Espinos cree que en este discurso, la aún política popular está demostrando “que está absolutamente acorralada. En las crisis lo importante no es lo que sucede, sino cómo gestionas lo que sucede”.

25 de abril. La todavía presidenta comparece tras la publicación del video de su supuesto hurto. “Es un paso más en lo que sin duda alguna supone una campaña de acoso y derribo…”. En el último discurso público de Cifuentes, Espinos asegura que, si lo contrastamos con el primero, es un tono “que no tiene absolutamente nada que ver, incluso el ritmo en que ella habla es muchísimo más pausado. Lo que se percibe es un agotamiento absoluto”.

Minutos después, Cristina Cifuentes anunciaba su renuncia a continuar como presidenta de la Comunidad de Madrid.