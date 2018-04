¿Debe hacer pasillo el Real Madrid al Barcelona?

El Barcelona se ha proclamado campeón de LaLiga tras vencer al Deportivo (2-4). El debate del día ha girado en torno a si el Real Madrid, próximo rival blaugrana debería hacerles pasillo en el Camp Nou, de lo que hemos hablado en El Sanedrín de El Larguero.

Pasillo

Manu Carreño: "No podemos esperar siempre Fair Play porque no todas las personas son iguales. Mientras no haya alguien que institucionalice esto en LaLiga, que sea una norma… si lo dejas a la voluntad de las personas es normal que pase esto".

Miguel Martín Talavera: "El Real Madrid hace el ridículo si no hace el pasillo, pero me sorprende que la gente se sorprenda, me parece más ridículo no hacerlo por vendetta que el primer ridículo que ya hizo el Barcelona".

Mario Torrejón: "El señorío del Real Madrid también pertenece a sus socios".

Marcos López: "Yo vi a Rijkaard ordenar un pasillo en el Bernabéu".

Julio Pulido: "La pena es que RIjkaard no estuviera el día que el Barcelona se negó a hacerle el pasillo al Real Madrid. Hay que señalar que el Barcelona también ha hecho el ridículo".

Antonio Romero: "Creo que la institución debe estar por encima de lo que piensan los jugadores, pero prefiero la explicación de Zidane que la mentira que se inventaron en Barcelona".

La Liga del Barcelona

Lluis Flaquer: "Es la liga de la gente normal, desde el sentido común, Valverde ha ido tejiendo el ecosistema para que el Barça funcionara, para que funcionara Messi".

Ramón Besa: "Valverde para mí ha equilibrado al equipo y Messi ha desequilibrado a los rivales".

Sique Rodríguez: "Valverde ha relajado las tensiones en la plantilla. Según fuentes del vestuario es el año que menos problemas ha habido de largo".

Pablo Pinto: "Para mí es la liga del sentido común de Valverde".

Miguel Martín Talavera: "Ter Stegen ha sido decisivo en tramos de la temporada, pero cuando Messi no funcionaba, Valverde retocó cosas con acierto”.

Julio Pulido: "Para mí es la liga de lo que nadie imaginaba, todos pensábamos que el Madrid iba a arrasar al Barça".

Antonio Romero: "Creo que el titular corto es que es la liga de Messi, el segundo paso es dar brillo también a Valverde y el tercero que el Real Madrid la ha tirado".

Antón Meana: "Creo que ha sido la peor liga que ha ganado el Barça, la ha ganado sin rivales, hace que LaLiga tenga menos valor para mí".