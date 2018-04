Carreño: "No quieren hacerlo ni los jugadores del Madrid ni los de más arriba"

El próximo fin de semana se disputa el Clásico posiblemente más descafeinado de los últimos años. Sin nada en juego, con el Barça ya campeón de Liga, todo el foco se pone en el supuesto pasillo de los jugadores del Real Madrid a los del Barça antes del inicio del partido. Supuesto porque aunque hasta hace no mucho era una tradición, Zidane ya dijo alto y claro que no lo harán.

Sobre esta polémica opinó Manu Carreño. "No lo quieren hacer los jugadores, al margen que arriba piensan lo mismo", dijo después de que Jordi Alba afirmarse que no era cosa de los jugadores del Real Madrid. "Piensan lo mismo arriba, en medio y abajo", sentenció Manu Carreño.

El director de 'El Larguero' comentó también cuál para él sería la solución. "No podemos esperar siempre fair play porque no todas las personas son iguales. Mientras no haya alguien que institucionalice esto en LaLiga, que sea una norma… si lo dejas a la voluntad de las personas es normal que pase esto".

En el sanedrín también opinaron entre otros Antonio Romero, Miguel Martín Talavera, Marcos López o Julio Pulido. "Creo que la institución debe estar por encima de lo que piensan los jugadores, pero prefiero la explicación de Zidane que la mentira que se inventaron en Barcelona", dijo Romero.

"El Real Madrid hace el ridículo si no hace el pasillo, pero me sorprende que la gente se sorprenda, me parece más ridículo no hacerlo por vendetta que el primer ridículo que ya hizo el Barcelona", fue la opinión de Talavera.

"Yo vi a Rijkaard ordenar un pasillo en el Bernabéu", comentó Marcos López. A lo que Pulido contestó: "La pena es que RIjkaard no estuviera el día que el Barcelona se negó a hacerle el pasillo al Real Madrid. Hay que señalar que el Barcelona también ha hecho el ridículo".