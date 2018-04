Ronaldo: “Veo bastante complicado que algún día Neymar pueda jugar en el Real Madrid”

Ronaldo, mítico delantero del Real Madrid y de la selección de Brasil, ha valorado en El Larguero de la Cadena SER el importante duelo ante el Bayern de Múnich de este martes en el Bernabéu, una eliminatoria que "no está nada clara". El brasileño ha destacado la tradición de duelos europeos entre su ex equipo y el Real Madrid y ha puesto en valor la increíble racha blanca en Champions, que está a un paso de meterse en su cuarta final en cinco años, algo que "probablemente no veremos próximamente".

Durante la entrevista trató varios nombres propios de la actualidad blanca, como Zidane, del que dijo "ser un enamorado" y que "se merece cada minuto que está viviendo".

También se refirió a su compatriota Neymar, cuyo futuro se liga al Real Madrid, "he oído mucho de eso", confesó Ronaldo, amigo de Neymar y embajador del Real Madrid. "La verdad es que creo que es muy difícil que llegue al Real Madrid, recién acaba de fichar por el PSG por mucho mucho dinero, no creo que para el PSG el dinero sea un problema, incluso si el Real Madrid pone una cifra muy grande no creo que vaya a cambiar de idea el PSG", dijo.

"Veo bastante complicado que algún día Neymar pueda jugar en el Real Madrid, ahora mismo creo que es imposible", zanjó.

No escatimó tampoco en elogios a Andrés Iniesta, al que envió un mensaje el día que anunció su adiós al Barça. "Iniesta va a ser el mejor jugador español de toda la historia, no recuerdo haber visto otro jugador español con tanta calidad, tiene muchos atributos... por eso mucha gente le quiere", explicó.

Uno de los delanteros centro más queridos y más exitosos del madridismo también ha tenido palabras de ánimo para Benzema, que cree que tiene "mala suerte" y que aporta otras cosas al conjunto blanco. Eso sí, no ha descartado la llegada de otro delantero este verano: "En cualquier momento Florentino puede hacer algo sorprendente".