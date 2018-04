Ángel Haro: "Yo no tengo duda de quien es el mejor equipo de Sevilla"

El presidente del Betis, Ángel Haro, y el jugador bético, Joaquín Sánchez, comentan en El Larguero la clasificación del Betis para Europa cuatro temporadas después tras vencer en el Benito Villamarín por 2-1 al Málaga con goles de Durmisi y Fabián.

Ángel Haro: "No hay duda de quien es el mejor equipo de Sevilla"

"Ni los mas optimistas podían suponer que íbamos a estar a estas alturas ahí. Estoy contento de ver a la gente alegre y es una maravilla ver jugar al Betis. Hay una unión tremenda, la afición siempre ha estado ahí, las sensaciones son magnificas. Es bueno celebrar, tenemos una base solida para seguir trabajando con humildad y poder tener mas alegrías como las de hoy", comenta el presidente del Betis.

Joaquín: "Esto es fruto de ser una familia"

"Era la primera oportunidad que teníamos para entrar en Europa y no es fácil. Ha sido un partido difícil. Creo que para ser un equipo donde queremos estar, este tipo de partidos, donde no son los mejores, el equipo ha tirado de profesionalidad y sacrificio. Hay un gran vestuario, esto es fruto de una familia, el vestuario se ha comprometido desde el momento, creyendo desde el inicio, hemos remado todos adelante. Yo sinceramente ha sido de los años que mas he disfrutado jugando al fútbol", comenta el jugador bético sobre el partido ante el Málaga y la temporada del Betis.

Joaquín atendiendo el micrófono de El Larguero / CADENA SER

Joaquín manda un mensaje a la afición bética. "Que disfruten, es el momento, vamos a luchar por esa quinta plaza, pero que disfruten que lo malo ya pasó y ahora esperamos que llegue lo bueno. Se esta trabajando muy bien. Hay un club muy equilibrado y muy vivo que es fundamental para crecer".