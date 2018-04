¿Por qué James dejó el Real Madrid?

El fútbol es tan especial que en ocasiones se vuelve previsible. Si en octavos de final de esta Champions League se produjo la vuelta de Ángel Di María al Bernabéu y en cuartos la de Gonzalo Higuaín, ahora llega el turno de James Rodríguez.

El colombiano acaparó la atención mediática en la previa del partido de ida. Por un lado, su actual entrenador reconoció que James estaba hundido allá por el mes de octubre. Por otro, Zinedine Zidane quiso evitar cualquier polémica y matizó que él no le echó del Madrid.

Seis días más tarde todos los focos apuntaban al mediapunta en la sala de prensa del Bernabéu. Se le vio más nervioso que cuando corre por el verde y solo se relajó cuando le preguntó 'El Patrón' Bermúdez, leyenda del fútbol colombiano y enviado especial de ESPN al partido.

Lo cierto es que James Rodríguez se fue de España porque se vio sólo. Quería que el club desmintiera los rumores que le acusaban de ser poco profesional, esperaba una confianza ciega por parte de Zinedine Zidane y pensó que su compañeros se pondría de su lado en todo momento. Ninguna de esas tres premisas se cumplieron.

Pasó de estrella a descartado, de niño mimado a no convocado, de líder del equipo a un problema sin solución. Y acabó en Alemania, en la Bundesliga, lejos del glamour de LaLiga. No entendía muy bien como había terminado allí. Sus primeros meses fueron duros, con la barrera del idioma como gran obstáculo, pero no hay lengua más universal que el buen fútbol.

No le guarda rencor a nadie y espera que el aficionado blanco le reciba con una ovación. Partido a partido se ha ganado al exigente público alemán, agradecido por ver un poco de talento entre tanto derroche físico. Será un placer disfrutar de nuevo en Chamartín del jugador sobre el que debía haber girado el Real Madrid del futuro.