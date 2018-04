¿Dos bloques en Cataluña?

Perdiendo el tiempo como estábamos, ocupándonos de delincuentes variados, sean falsificadores de másteres o energúmenos ejemplares de alguna salvaje manada, nos habíamos olvidado de Cataluña, todo el mundo paralizado, en una clara demostración de que tienen razón quienes opinan que gastamos unos políticos de chicha y nabo. Entre quienes sueñan con imposibles y quienes no hacen absolutamente nada, que lo hagan los jueces por mí, nadie se enfrenta a los hechos que ahí siguen, tozudos, para ofrecer alguna solución. Se lanzan globos sonda y no es el menor el posible fichaje de Manuel Valls por Ciudadanos para la alcaldía de Barcelona. Opción extraña ésta de importar políticos, por lo demás fracasados en su país de procedencia, pero que el tiempo no hace sino estropear la broma. Propone Valls una plataforma conjunta de los partidos constitucionalistas, entendidos como tales solo PP, PSC y Ciudadanos. Mala, nefasta apuesta, que solo conseguiría que el resto de fuerzas no tenga más opción que crear su contraria, y de nuevo volvemos al frentismo. ¿Otra vez nosotros contra vosotros? ¿Es lo que queremos, un enfrentamiento a lo OK Corral? ¿Y si optamos por hacer política de verdad, y nos ponemos a buscar colaboraciones dentro del otro bando, en lugar de enseñarnos las navajas, atraer y no expulsar? ¿Qué tal si trabajamos seriamente en los puntos de coincidencia, y dejamos de apartarnos a patadas?

