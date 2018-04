La Liga de Messi

Enhorabuena al Fútbol Club Barcelona por su título de Liga. Ha sido tan superior que ha terminado siendo hasta una Liga aburrida. Es que los demás no le han competido y la Liga la ha ganado el Barça en mi opinión fundamentalmente por tres razones.

Valverde. Lo ha hecho todo bien, sentido común, en el campo y fuera, en la sala de prensa y eso es muy difícil siendo entrenador del Barça. Sin meterse en ningún jardín ni fuera ni dentro del terreno de juego, sin ataques entrenador, haciendo como decía anoche en la rueda de prensa lo justo para no enredar, quitándose mérito por su modestia y porque siempre ha sido así no le ha gustado sacar pecho, no como otros.

Segundo, por Messi. Tener a un jugador como él en el momento de forma en el que está y tal y como empezó, es casi imposible no ganar la Liga.

Y tercero, es que el Madrid no se ha presentado a esta Liga, ni el Atleti, pero ese no es un problema del Barça, que se convierte con este título en el gran dominador de esta competición en la última década.

Siete de las últimas diez y sin embargo no había mucha gente anoche en Canaletas, ¿tendrá algo que ver lo de la Roma y la Champions?, ¿tendrá algo que ver que el Madrid puede ganar la decimotercera?.