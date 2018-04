"Es prioritario invertir en formación de los jueces en perspectiva de género"

"Considero prioritario invertir en en formación de jueces y todos los operadores judíricos en perspectiva de género, para valorar e interpretar todos estos hechos delictivos desde la perspectiva de la víctima. Creo que el código penal nos da instrumentos para valorar adecuadamente estas conductas", ha asegurado en 'Hoy por Hoy' la fiscal especial de violencia de género, Pilar Martín Nájera. El análisis, asegura, "tiene que ser con una perspectiva de género, desde el punto de vista la mujer, y eso es lo que todavía puede fallar. Es preferible un tipo genérico que sea interpretado a las circunstancias en concreto, de acuerdo a la realidad social que va cambiando", afirma.

La organización Women´s Link ha presentado un escrito solicitando a la Comisión Disciplinaria del CGPJ que inicie un expediente disciplinario contra el juez Ricardo González González, el juez que emitió su voto particular, "en tema disciplinario no puedo entrar, pero tenemos en cuenta que estamos ante un voto particular", asegura Martín Nájera.