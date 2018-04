"Tengo 29 años, vivo en Frankfurt donde me marché al acabar la carrera hace 3 años, porque en Madrid no había oportunidades laborales. Desde entonces trabajo en un estudio de arquitectura y desde el año pasado soy además invitado aquí en la universidad. Acabo de terminar un posgrado de urbanismo que me ha costado mucho dinero, mucho esfuerzo, muchas horas de estudio después del trabajo y casi todos los fines de semana durante un año", nos cuenta Fernando, decepcionado por el Caso Cifuentes. "Me encantaría volver a Madrid a trabajar y a enseñar allí, pero me cuesta, tienes amigos, aparecen oportnidades nuevas, cuando ves que con menos de 30 años te llaman desde una universidad para dar clases pero" comenta. En Alemania "la meritocracia es importante, creo que hay menos enchufes, te dan las oportunidades por lo que vales".

Seguir leyendo