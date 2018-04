Daniela Vega y su drama sobre la identidad de género deslumbran en la noche del cine iberoamericano

Ha sido el año de la película chilena Una mujer fantástica y esta noche se ha convertido en la gran triunfadora de los premios Platino del cine iberoamericano, cuya gala de entrega se ha celebrado esta madrugada en el Gran Teatro Tlachco de Xcaret, en Playa del Carmen (México). La cinta dirigida por Sebastián Lelio ha ganado en 5 de las 9 categorías a las que optaba, se ha llevado los principales galardones: mejor película, dirección, guion y mejor interpretación femenina, la que borda la actriz transexual chilena Daniela Vega, que celebraba su Platino emocionada y animando a no rendirse nunca: "Yo me he caído muchas veces en la vida, y me he parado. Invito a todos a caerse y levantarse una y otra vez por las mujeres, por los derechos humanos, por las personas olvidada, por los que no están... ¡viva el cine!". El director chileno recogió su estatuilla a la mejor dirección por esta historia de amor e invisibilidad de una mujer transexual recordando la importancia que tiene el cine para mostrar al espectador "una nueva luz que genere conciencia, de ahí acción y finalmente, cambio". "Hicimos esta película porque era hermoso ver a Daniela caerse y levantarse con gracia y poesía. Gracias Dani", ha dicho Lelio reconociendo el trabajo de la actriz chilena.

Con estos premios cosechados en los Platino la película de Lelio sobre la identidad de género cierra un año espectacular e histórico: los Platino, el Oscar como mejor película de habla no inglesa, el Goya a la mejor película iberoamericana, el Oso de Plata al mejor guion en la Berlinale, tres premios Fénix y el Spirit del cine independiente.

Seis premios Platino para producciones españolas

'Handia', premio al Cine y Educación en Valores. / PREMIOS PLATINO

Las producciones españolas han tenido su momento esta noche con los premios ganados por la catalana Verano 1993, de Carla Simón, como mejor Ópera Prima; la vasca Handía, de Aitor Arregi, ganadora en la categoría de Cine y Educación en Valores; Tadeo Jones 2, de Enrique Gato y David Alonso, como mejor película de Animación; y Muchos hijos, un mono y un castillo, de Gustavo Salmerón como mejor película Documental. Además, la música del español Alberto Iglesias para la argentina La Cordillera ha sido premiada en la categoría de mejor música original.

La mejor serie, 'El Ministerio del Tiempo'

En esta quinta edición de los premios Platino se destacaba por primera vez la producción de series de televisión. El premio a la mejor serie iberoamericana es para la española El Ministerio del Tiempo. Al recoger la estatuilla, su guionista y productor ejecutivo, Javier Olivares, ha recordado que en la gala se ha hablado en catalán, en euskera, en castellano, en portugués y ha animado a que "nunca perdamos esa diversidad". Además, ha dedicado el premio a a todo el equipo de la serie y a su hermano, también guionista, fallecido a causa del ELA en 2014.

El premio a la mejor interpretación femenina en serie ha sido para la también española Blanca Suárez por Las chicas del cable, mientras que el mejor actor de serie ha sido para el mexicano Julio Chávez por El Maestro.

"Las mujeres iberoamericanas no están solas"

La gala ha estado trufada de referencias a la lucha por la igualdad, sobre todo en boca de Daniela Vega, que ha pedido "más opciones y más libertad para las mujeres" y ha mostrado el compromiso del cine para luchar por la igualdad: "No están solas", han dicho a todas las mujeres iberoamericanas. La premio de Honor a toda su trayectoria, la mexicana Adriana Barraza, ha tenido palabras de recuerdo para los tres jóvenes estudiantes de cine mexicanos asesinados en Jalisco. Para ellos ha pedido "verdad y justicia".

Actuación sorpresa de Asier Etxeandia

Asier Etxaendía ha protagonizado uno de los momentos de la noche. / PREMIOS PLATINO

En una gala presentada con humor por el actor mexicano Eugenio Derbez que se abrió con la música de los mexicanos Maná, una de las sorpresas fue la actuación del actor español Asier Etxeandia, que se atrevió con un corrido mexicano y acabó interpretando con maestría Pavo real poniendo en pie a los asistentes a la gala. Etxeandia se ha quedado sin estatuilla por su trabajo en Velvet Colección pero ya tiene la vista puesta en que comience, a principios de verano, el rodaje de la nueva película de Pedro Almodóvar, Dolor y gloria, que contará además con Antonio Banderas y Penélope Cruz.

Otro de los grandes momentos de la fiesta del cine iberoamericano ha estado protagonizado por los raperos Arkano y Asesino, que han improvisado su actuación con palabras de los asistentes a la gala y han dedicado estrofas a la revolución feminista y a la víctima de la violación grupal de la Manada.