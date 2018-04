El vídeo que resume todas las películas de Marvel de los últimos 10 años

En 2008, la editorial de cómics Marvel estrenaba Iron Man. Una película, protagonizada por Robert Downey JR, que suponía el inicio del Universo Cinematográfico de la compañía, más conocido como MCU por sus siglas en inglés. A raíz de aquella película, y el éxito de la misma, la compañía ha estrenado 18 cintas más inspiradas en el universo fantástico de Marvel. Un universo que se ha expandido (hasta el momento) en tres fases.

Desde Iron Man, la primera película del universo de Marvel, hasta otras más recientes como 'Thor: Ragnarok', 'Black Panther' y 'Spiderman: Homecoming', que pertenecen a la tercera y última fase hasta el momento. Cintas en las que hemos conocido más acerca de cada uno de los personajes de esta saga, que se reúnen en la serie de películas 'Los vengadores' con el objetivo de salvar el mundo.

La estrategia de Marvel

Gracias a su estrategia, Marvel ha conseguido que cada una de sus películas sea un auténtico reclamo para los amantes del género. Así, películas como Black Panther, recaudaban más de 1.300 millones de dólares cuando tuvieron un coste inicial de 200. Uno de los momentos más esperados por la compañía llegaba este viernes, cuando Marvel estrenaba 'Los vengadores: Infinity War'.

Una película, que cuenta con un total de 76 personajes que hemos visto a lo largo de estos diez últimos años de películas, que se ha convertido en el mejor estreno de la historia del cine. En su primer fin de semana, la cinta ha recaudado 519 millones de euros, lo que le postula como una de las películas más taquilleras de la historia.

Cómo entender 'Los vengadores: infinity War' con un solo vídeo

Si eres de esas personas que vas a ver la película, pero que no te has visto las 19 anteriores, es bastante probable que no te enteres de mucho. 'Los Vengadores: Infinity War' reúne a cada uno de los personajes que hemos visto a lo largo de estos diez años de películas. Por lo tanto, haber visto cada una de estas películas te resolverá muchas dudas.

Sin embargo, el tiempo apremia. Probablemente no te sobren 31 horas para ver cada una de las películas y entender los sucesos que han provocado lo que va a suceder en 'Infinity War'. Por esa misma razón, el canal de YouTube Burger Fiction ha lanzado un vídeo en el que resume los momentos clave de las 19 películas de superhéroes de Marvel en 17 minutos. Desde IronMan, la primera película, hasta el tráiler de 'Ant-Man and the Wasp', que llegará la gran pantalla el próximo mes de julio.