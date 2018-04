Netflix indemnizará a Claire Foy por el escándalo de desigualdad salarial en 'The Crown'

Netflix da marcha atrás y pone fin a una de sus mayores polémicas hasta la fecha. Hace unas semanas los productores de The Crown la ficción sobre la monarquía británica protagonizada por Claire Foy, afirmaban que la actriz que daba vida hasta ahora a la reina Isabel II cobraba menos por capítulo que Matt Smith, su compañero de rodaje y marido en la ficción, pese a que ella es la protagonista indiscutible y Smith aparece en menos escenas.

Ahora, con toda la opinión pública pendiente de si la empresa iba a compensar dicha discriminación salarial, Netflix confirma que indemnizará con 275.000 dólares (225.000€) a Foy.

A lo largo de los 20 episodios que se han emitido hasta la fecha, Claire Foy cobró 29.000 libras por cada uno de ellos, una cifra mucho inferior a las 39.000 que se embolsó Matt Smith. En su momento, los productores de la ficción estrella de Netflix achacaban dicha diferencia salarial al hecho de que Matt Smith ya fuera conocido por participar en la serie británica Doctor Who.

Sin embargo, Foy no podrá disfrutar de esta igualdad salarial en los próximos episodios de 'The Crown', ya que tanto ella como Matt Smith no participarán en la tercera temporada. La serie dará un nuevo salto temporal y será protagonizada por otros dos actores: Olivia Colman será Elisabeth, mientras que Tobias Menzies dará vida al nuevo príncipe Phillip.