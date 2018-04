Condena de ministro

Yo pensaba que en España eran los jueces quienes dictaban sentencias. Vamos, no es que lo piense, es que es así. Por eso resulta tan chocante que un ministro –y para más inri, el ministro de Justicia- se haya atrevido a condenar a un juez.

Condenarle, sí, porque eso es lo que ha hecho Rafael Catalá con el magistrado que emitió un voto particular sobre la sentencia del caso de “La Manada”; condenarle, al revelar que padece algún tipo de problema –“problema singular” ha sido su expresión, sin dar más detalles- que hubiera permitido –según él- al Consejo General del Poder Judicial apartarle del tribunal.

Cadena Ser

Bueno, no me extraña que todas las asociaciones de jueces y fiscales se hayan apresurado a exigir su dimisión –o su cese- porque esa intromisión es de una gravedad tan enorme, sólo explicable por la obsesión de no perder comba, de no verse ahogados por el tsunami de indignación que generó la sentencia de “La Manada”. O sea, de ponerse al frente de la manifestación; pero el intento ha sido tan burdo y tan desaforado que resulta inadmisible. Y es que este ministro no suele distinguirse por sus sutilezas.

De hecho, recordemos que Catalá ya está reprobado por el Congreso a causa de las injerencias gubernamentales en los casos de corrupción que afectan al Partido Popular. Ese día –cuando todos los grupos menos el PP le reprobaron- aseguró en la cámara que sólo el presidente del Gobierno puede cesar a los ministros, que eso es lo democrático. Y es verdad, tiene razón; por eso hay que desear que Rajoy aproveche esta oportunidad y sanee al menos una parte de su Gobierno porque el destrozo de las instituciones empieza a ser insoportable.