“Nos echaron de una terraza de Benidorm por ser españoles”

¿Se imaginan estar en una terraza de Benidorm tomando una copa y que la camarera te invite a marcharte por ser español? No es ciencia ficción; fue exactamente lo que le sucedió al actor Ricardo Gómez y a dos amigos este domingo en un bar de la ciudad alicantina.

"Me expulsaron de un bar, no de la ciudad", decía entre risas el joven actor español en Benidorm, desde dónde se ha asomado a 'La Ventana'. Gómez, que publicó la anécdota en su cuenta de Twitter, ha relatado cómo sucedió todo: "Yo iba hablando por teléfono y me fijé en un bar en el que había un billar. Yo me quedé hablando fuera y mis dos amigos entraron, pero al poco salieron y detrás de ellos una camarera excusándose".

"Colgué para ver qué pasaba y entonces fue cuando me dijeron que allí españoles no podían estar", comentaba Gómez. "Fue bastante divertido cómo nos abordó la camarera, casi riéndose. Seguro que pasó mucha vergüenza por tener que cumplir esas órdenes", nos ha contado.