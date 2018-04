“Están jugando con la salud de la gente con remedios que no tienen ni pies ni cabeza”

María Van Der Hofstadt, responsable de Calidad y de Seguridad Alimentaria de la Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE Celíacos), expresó en SER Consumidor la indignación del colectivo de celíacos ante las declaraciones del ‘naturópata’ Txumari Alfaro, que en unos cursos de Valladolid ofrecerá a los asistentes formas de combatir enfermedades como la celiaquía con métodos no científicos: “Actualmente, la enfermedad celíaca es una enfermedad sistémica con base autoinmune muy estudiada. Además, en los últimos años ha recibido mucha atención por parte de la comunidad médica, porque muchos ámbitos diferentes que antes no estaban relacionados con la enfermedad, ahora se están empezando a relacionar, y el único tratamiento que tiene es la dieta sin gluten durante toda la vida. No hay posibilidad de cura, al menos de momento”.

Jesús Soria, director de SER Consumidor, recopiló algunas de las propuestas que el conocido curandero televisivo va a dar en sus cursos, en los que relaciona la intolerancia alimentaria con desamores, la celiaquía con el conflicto familiar y la alergia, por ejemplo, al huevo, con el miedo a perder a un bebé. La entrevistada comentó: “No tiene ningún sentido transmitir ese tipo de mensajes, completamente erróneos. Todas esas patologías tienen una base científica, clínica, demostrada, que no está para nada relacionada con las cosas que dice este señor”.

Además, Van Der Hofstadt añadió: “Están jugando con la salud de la gente, con las expectativas que esa gente puede tener sobre mejorar o no mejorar, y dándoles esperanzas, también en casos muchísimos más graves que el de la enfermedad celíaca, con remedios que no tienen ni pies ni cabeza y que no tienen ningún tipo de apoyo científico detrás. Nosotros lo que queremos también es transmitir a la población general que vayan a los especialistas, a los médicos, a los profesionales, a los científicos”.