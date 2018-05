Un conocido dirigente del Sindicato Unificado de Policías, José Manuel Sánchez Fornet ha escrito en tuiter bajo la etiqueta de #YoNoTeCreo que la víctima de la agresión múltiple en los sanfermines es una mujer que participó en una orgía, eligió mal a sus amantes y cuando la despreciaron, se vengó denunciando. Sánchez Fornet, que en su tuit fijado tiene como principio inamovible su defensa por los Derechos humanos y la igualdad entre hombre y mujer, defiende que lo ocurrido en Pamplona fue sexo en grupo.

Imagino que sus afirmaciones las basa en la sentencia de la Audiencia Provincial de Pamplona. Y no ha leído que "estiman que los 3 gritos agudos que reflejan dolor fueron emitidos por ella. La denunciante, prosigue la sentencia, está agazapada, acorrolada contra la pared por dos de los procesados y expresó gritos de dolor"

"No puedo interpretar en sus gestos ni en sus palabras intención de burla, desprecio, humillación, mofa o jactancia de ninguna clase", continúa González. Con ello, apunta a que en esas relaciones sexuales sí encuentra "una deshinibición total y explícitos actos sexuales en un ambiente de jolgorio y regocijo en todos ellos, y, ciertamente, menor actividad y expresividad en la denunciante". Junto a estas observaciones, González considera que no aprecia en este contenido "cosa distinta a una cruda y desinhibida relación sexual, mantenida entre cinco varones y una mujer, en un entorno sórdido, cutre e inhóspito y en la que ninguno de ellos (tampoco la mujer) muestra el más mínimo signo de pudor, ni ante la exhibición de su cuerpo o sus genitales, ni ante los movimientos, posturas y actitudes que van adoptando".

Cinco hombres y una chica de dieciocho años a la que han desnudado ellos mismos. Cinco desconocidos que la penetran en 11 ocasiones tanto bucal como anal y vaginalmente. Eyaculando dentro y fuera de ella. Creo que el policía saca sus conclusiones orgiásticas de la apreciación particular del juez Ricardo Javier González González, quien en la misma sentencia aprecia incluso jolgorio y regocijo.

Esta mujer no peleó como Nagore en los sanfermines de 2008, no peleó como Diana Quer, no peleó como tantas otras... Quizás, también como no peleó, aún sigue viva y para estos señores: disfrutó de una orgía.

No sé yo a cuántas orgías han ido ni el señor policía ni el señor juez. Yo a alguna. Y jamás he visto a nadie agazapado, expresando gritos de dolor. Fíjense, ni siquiera en las orgías en las que algunos amantes tiran de sado he visto a participantes acorralados. Al contrario. Se suele participar activa, delicada y deliciosamente de una reunión de sexo no convencional en la que todos, absolutamente todos, disfrutamos unos de otros.

Que un policía, que debe protegerme y un juez, que debe juzgar a los que me violen, comparan lo de La Manada con una orgía... me asusta mucho.

Me asusta dos razones: porque me siento indefensa, al tratarse de quienes son e interpretar de ese modo lo ocurrido en aquel portal y me da terror porque alguien debería preguntarles tanto al juez como al policía sobre lo que consideran sexo en grupo... No vayan a querer tenerlo.