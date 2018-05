Silvia Marsó: “Opté por ser actriz antes que millonaria”

'La Ventana de la Tele' de este martes se ha abierto a una actriz que, aunque se hizo popular en la pequeña pantalla, desde hace años trabaja, principalmente, sobre los escenarios. Esa mujer, la misma que debutó en 1981 en Gent d'aquí, en la televisión catalana, y que se hizo muy popular en Un, dos, tres... o Ana y los 7, es Silvia Marsó. Ella produce e interpreta "24 horas en la vida de una mujer" un musical que le llegó por casualidad. "La novela de Stefan Zweig me la regaló Eloy Azorín cuando estábamos ensayando "Gran Hotel".La leí y me fascinó, me enteré que estaban haciendo un musical en Francia y me fui a verlo.Y desde el primer momento supe que esa obra la iba a acabar llevando a los escenarios".

Silvia Marsó reconoce que llegó un momento que para tener credibilidad renunció a un contrato millonario pero no se arrepiente. "Era la época de las televisiones privadas, y una que estaba empezando, me ofreció un contrato blindado para ser imagen de la cadena. Pero yo lo rechacé, aún siendo muy joven. Si lo aceptaba, ¿cómo podía ser después Yerma?". Esta actriz a la que vemos ahora en pequeños papeles de televisión reconoce que "la televisión vive un momento de oro donde las series destacan del resto pero en este país, las mujeres de 45 años, no existimos. Es triste pero es así".