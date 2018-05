Feliciano López: "El torneo está muy asentado y eso es gracias a Manolo Santana"

Madrid se convierte en los próximos días en la capital del tenis mundial acogiendo el Mutua Madrid Open en la Caja Mágica y gran mérito de haber convertido este torneo en uno de los más importantes del calendario es de Manolo Santana, leyenda del deporte español y que afronta su último año como director del Mutua.

Su sustituto será Feliciano López, que ya este año es el director adjunto pero a que partir de la edición de 2019, ocupará el puesto de Manolo Santana.

Ambos, tanto Feliciano como Santana, han estado en El Larguero para hablar de la transición en la dirección del torneo y en qué esperan para la edición de este año, que arranca el viernes.

Santana piensa que el Madrid Open está "en el máximo que puede llevar un torneo con las características tan extraordinarias que ofrece la pista" y ha reconocido que este año es "especial para mí".

La leyenda del tenis mundial piensa que "no hace falta pasarle el testigo a Feliciano" y está "convencidísimo" de que lo va a hacer bien. "Feli es un tío que merece la pena estar a su lado, estoy orgulloso de lo que pensé hace tanto tiempo se haya hecho realidad... lo que más admiro de él es su poca vanidad y lo bien que juegas en hierba, coño", dijo entre risas el veterano tenista. "Es un tío que vale la pena conocer", dijo.

Feliciano López ha agradecido las buenas palabras de Santana y aseguró que es una "gran responsabilidad por el gran legado que deja Manolo Santana, llego en un gran momento porque el torneo está muy asentado y eso es gracias a Manolo, todo el mundo está esperando que llegue mayo para ir al tenis", resumió.

¿El regreso de la pista azul?

En el año 2012 el torneo apostó por una pista azul de tierra batida, una idea que no acabó bien por culpa del calor, como explicó Feliciano. "Sinceramente la idea me gustaba, no se puedo hacer porque aquel año en mayo hubo una ola de calor brutal, antes de eso se probaron y estaban perfectas pero con tanto calor la pista se quedó muy dura por debajo y era de patinaje más que de tenis. Fue un problema del tiempo", justificó.

¿Seguirá el torneo en Madrid?

En 2021 acaba la concesión del Ayuntamiento para usar la Caja Mágica, un acuerdo que debería renovarse para que el torneo se siguiese jugando en el mismo lugar. Tanto Feliciano López como Manolo Santana se han mostrado optimista: "Creo que sí, seguro que sí, lo único que ocurre es que hay convencer a una serie de gente que no está muy de acuerdo, es algo que le va a tocar a mi amigo Feliciano", dijo Santana.

Por su parte, el director adjunto y próximo director del torneo aseguró que es un campeonato "de los madrileños, no es de un partido político, nos gustaría que los partidos del Ayuntamiento llegaran a un acuerdo para apoyar el torneo esté quien esté en el gobierno", pidió. Por último deslizó que la decisión no debería tardar ya que si no se renueva la concesión el torneo "necesitaría tiempo" para buscar otra ciudad.