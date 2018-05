Sandra Gamboa, madre de Keylor Navas:"Una vez más demostró que es un gran portero"

Sandra Gamboa, madre de Keylor Navas, atendió el micrófono de El Larguero para analizar la situación del Real Madrid y conocer cómo vivió la actuación del conjunto blanco y de Keylor Navas siendo uno de los principales culpables de que el Real Madrid vuelva a jugar una nueva final de Champions.

"Lo vi aquí en Costa Rica, llegué antes de ayer de Madrid y vi aquí el partido con mi hija. Se sabia que él (Keylor) iba a hacer un buen partido gracias a Dios escuchó las oraciones de toda su familia y él mismo y una vez mas demostró que es un gran portero", comenta sobre el partido de vuelta de las semifinales de la Champions entre el Real Madrid y el Bayern de Munich que acabó con un 2-2 suficiente para que los blancos disputen su tercera final consecutiva de Champions.

Sobre la posibilidad de que el equipo de Zidane se refuerce en el mercado de fichajes con la llegada de un nuevo portero, Sandra Gamboa comenta que " de eso que se encarguen los que se tienen que encargar, si traen a otro bienvenido sea y que de oportunidades a cualquier otro. En este momento, para mi lo importante es lo que él (Keylor) ha hecho y habrá que esperar a ver que pasa".

"Me siento muy orgullosa, es un gran portero pero mejor ser humano. Hable con el después el partido, estaba muy contento y feliz, y no solo el sino todo el equipo tiene ese merito. Se siente muy feliz de ver que han llegado a otra final", dice Sandra. Acerca del futuro del portero costarricense, su madre confirma que "me gustaría que acabara su carrera en el Madrid, pero ya veremos lo que Dios quiera".