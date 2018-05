El motivo de fuerza mayor que impedirá a Michael Robinson viajar a Kiev

Ser seguidor y exjugador del Liverpool y tener a ese club en tu corazón no quiere decir que no haya otras cosas en la vida. Michael Robinson no podrá estar en la final de Kiev, no podrá ver a su Liverpool en la final que será una reedición de la 1981. Será por una causa inevitable, tal y como ha explicado en 'El Larguero' de la Cadena SER.

"Se casa el heredero ese mismo día", contestaba entre bromas el ex de Osasuna y comentarista de la SER y Movistar+. Manu Carreño no salía de su asombro al conocer la noticia, y es que ya es casualidad que coincida la boda de tu hijo con la final de la Champions de tu equipo. ¿Pondrás pantallas gigantes? Preguntó Manu, a lo que Robinson ya tiró de ironía para contestar: "No sé lo que dice mi nuera".

Se le planteó otra posibilidad a Michael, que era trasladar la boda a Kiev. Ahí ya no hubo ironía, hubo realidad en su respuesta: "no sé si mis consuegros accederían", a lo que siguieron varias carcajadas. Robinson quizás no podrá ver la final, pero será por una causa justificada, y positiva.