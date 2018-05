Michael Robinson ha valorado en El Larguero la clasificación del Liverpool para la gran final de la Champions, un partido que le ha dejado un sabor "agridulce, no me gustó nada perder 4-2, no está bien eso, si eso hubiera sido la ida tendríamos que haber marcado dos goles... y eso es habitual en el Liverpool, es imposible que el Liverpool juegue un partido a 0-0, no defendemos nada bien y atacamos muy bien, pero muy bien", resumió.

Para Robinson el Liverpool atacando le da seguridad pero cuando no tiene el balón "no estoy nada seguro". Ha comentado el analista de El Larguero que se imaginaba a los jugadores del Real Madrid viendo el partido "y los defensas y el portero estaba esperando que ganase la Roma porque no les apetecerá enfrentarse a las tres balas de arriba mientras que los futbolistas más creativos querían que pasase el Liverpool porque piensan que marcarán seguro".

La leyenda del Liverpool cree que "con la llegada de Van Dijk el Liverpool solo defiende mal, antes defendía horrosamente mal, creo que el Liverpool marcará goles contra el Real Madrid pero claro... también me imagino al Real Madrid marcándole goles a Liverpool", zanjó.